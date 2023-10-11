Россияне продолжают уводить корабли из Севастополя: новые фото

Из Крыма корабли переводят в порт Новороссийска

Россияне продолжают передислоцировать свои корабли Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя и Феодосии в оккупированном Крыму в порт Новороссийска. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки за 9 октября, которые опубликовал OSINT-исследователь MT Anderson.

Такую информацию передаёт мониторинговая группа "Крымского ветра". Основываясь на анализе снимков, сообщается, что в порт Новороссийска уже переброшены два фрегата типа "Адмирал Григорович", три МРК проекта 21631 "Буян-М" и одна подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Все эти корабли являются носителями КР "Калибр".

Спутниковые фото от 9 октября

Спутниковые фото от 9 октября

Спутниковые фото от 9 октября

Кроме того, на снимках зафиксированы четыре БДК проекта 775, один БДК проекта "Иван Грен" и четыре патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков". Из них один — в сухом доке с, предположительно, поврежденной кормой.

Кроме того, россияне перевели на базу в Новороссийске все патрульные корабли проекта 22160, оба фрегата и 3 из 4-х МРК проекта 21631.

Ранее "Телеграфу" эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что означает перебрасывание российского флота из Севастополя.