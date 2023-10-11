Росіяни продовжують відводити кораблі із Севастополя: нові фото

З Криму кораблі переводять у порт Новоросійська

Росіяни продовжують передислокувати свої кораблі Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя та Феодосії в окупованому Криму до порту Новоросійська. Про це свідчать супутникові знімки за 9 жовтня, що їх опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.

Таку інформацію повідомляє моніторингова група "Кримського вітру". Грунтуючись на аналізі знімків, повідомляється, що в порт Новоросійська вже перекинуто два фрегати типу "Адмірал Григорович", три МРК проекту 21631 "Буян-М" та один підводний човен проекту 636.3 "Варшав’янка". Усі ці кораблі є носіями КР "Калібр".

Супутникові фото від 9 жовтня

Супутникові фото від 9 жовтня

Супутникові фото від 9 жовтня

Крім того, на знімках зафіксовано чотири БДК проекту 775, один БДК проекту "Іван Грен" та чотири патрульні кораблі проекту 22160 типу "Василь Биків". З них один — у сухому доці з, ймовірно, пошкодженою кормою.

Крім того, росіяни перевели на базу в Новоросійську всі патрульні кораблі проекту 22160, обидва фрегати та 3 з 4-х МРК проекту 21631.

Раніше "Телеграфу" експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що означає перекидання російського флоту із Севастополя.