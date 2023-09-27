Командувача Чорноморського флоту росії знову показали на відео: тепер він дав інтерв’ю

Офіцер за версією росЗМІ засвітився у Севастополі

У росії опублікували нове відео з нібито живим командувачем ЧФ рф віктором соколовим, який за версією українського спецназу було знищено в штабі в Севастополі. 26 вересня міноборони росії опублікувало відео, на якому він нібито брав участь у засіданні.

Кадри публікують росЗМІ. У коментарі до них сказано, що соколов заявив, що Чорноморський флот виконує завдання, поставлені командуванням, "впевнено та успішно".

Кадри знято у Севастопольському будинку офіцерів ЧФ. За даними росЗМІ, на них соколов нагороджує футбольну команду "Чорноморець", яка посіла призове місце у чемпіонаті збройних сил росії.

Нагадаємо, про загибель Соколова внаслідок ракетного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту росії повідомили Сили спеціальних операцій 26 вересня. За їхніми даними, всього загинуло 34 офіцери. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу не підлягає відновленню. Водночас за кілька днів до цього керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не підтвердив інформацію про загибель Соколова. Він наголосив, що інформації про Соколова у Головного управління розвідки на момент його коментаря не було.

Як повідомляв "Телеграф", Сили спецоперацій ЗСУ відреагували на відео, викладене міністерством оборони росії, на якому нібито було знято соколів. Там наголосили, що їхні підрозділи вже уточнюють інформацію. У ССО наголосили, що зробили заяву про загибель командувача ЧФ рф на підставі тверджень своїх джерел.