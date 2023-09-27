"Звідси всі комплекси путіна": психологи про ключовий момент гучного відео

Вже тоді він мав психологічні проблеми

Нещодавно фінське видання опублікувало відео з нинішнім президентом росії володимиром путіним, зняте під час його поїздки до Фінляндії 30 років тому. Психологи вказали на головний момент на цих кадрах, який демонструє, що сьогоднішній диктатор уже тоді страждав від внутрішнього конфлікту — це невідповідність його поведінки та зовнішнього вигляду.

Як зазначила у коментарі "Телеграфу" віце-президент Асоціації політичних психологів України, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна, на кадрах із Фінляндії ми бачимо людину, яка намагається залишатися непомітною. Путін розмовляє мало, короткими репліками, не бере участі в загальних розмовах, усміхається, але майже не сміється.

"Він не виглядає настільки ж розслабленим, як усі, хто його оточує, його рухи стримані, трохи скуті, поведінка не експресивна. Іноді путін здається майже сором’язливим, як під час гри в теніс, коли він постійно стосується особи, шиї, в той же час час путін привертає увагу і виділяється зі всіх завдяки своєму яскравому спортивному костюму, який виглядає як мрія хлопця з бідних кварталів", – пояснює експерт.

За її словами, ця невідповідність підкреслено стриманої, навіть боязкої поведінки з одного боку, і демонстративної манери одягатися – з іншого, може трактуватися як вираження внутрішніх, психологічних протиріч, конфлікту між значними амбіціями та невпевненістю в собі.

Кризовий та екзистенційний психолог, член Європейського співтовариства вивчення травматичного стресу Петро Вдовкін також переконаний, що у компанії шановних осіб владимир путін почувався не на рівних. За його словами, у поведінці 40-річного путіна на відео є певні ознаки задоволення від того, що йому, маленькому, дозволили перебувати поряд із впливовою та відомою особою. Згодом ці комплекси призвели до гіперкомпенсації, що досі відбувається підсвідомо.

Детальніше про те, які комплекси (або діагнози) видавав зовнішній вигляд і поведінку володимира путіна ще до того, як він дорвався до майже необмеженої влади та грошей, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Бліда міль з комплексом бога": психологи про вигляд і поведінку путіна на ексклюзивних відео з 1990-х років

Раніше "Телеграф" розповідав, що, судячи з бюджету Росії на 2024 рік, путін готується воювати вічно. За статтею "національна оборона" уряд Росії має намір витратити наступного року 10,8 трильйона рублів — на 70% більше, ніж у поточному (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж у 2022-му (4,7 трлн). Це також утричі вище за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).