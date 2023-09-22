путін хороший, а росія — незвичайна: Ердоган розхвалив рф

Глава Туреччини останнім часом активно робить "компліменти" диктатору

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що він не згоден з "негативним ставленням" світових лідерів до президента росії володимира путіна через вторгнення в Україну. Його країна продовжуватиме відносини з рф "в позитивному ключі".

Про це глава Туреччини сказав групі журналістів, пише Bloomberg. Він зазначив, що ставлення його країни до російського диктатора інше і треба враховувати особливості росії.

"Я не вважаю таке ставлення (негативне ставлення до путіна, — ред.) правильним. Тому що росія — незвичайна країна", — заявив Ердоган.

Турецький лідер також додав, що росія є одним із провідних виробників зерна у світі. За словами глави Туреччини, неможливо ігнорувати таку країну.

"Ми продовжуватимемо наші відносини з росією в позитивному ключі", — сказав він.

Зазначається, що це висловлювання Ердогана стосується надій Туреччини стати центром експорту природного газу до Європи за підтримки росії. Також слід зважати на залежність Туреччини від імпорту російського газу.

Як повідомляв "Телеграф", це вже не перший подібний вислів з боку лідера Туреччини. Днями він заявив, що його країна продовжує довіряти росії не менше, ніж Заходу. Він додав, що "путін насправді теж виступає за якнайшвидше припинення цієї війни".