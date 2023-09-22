путин хороший, а россия - необычная: Эрдоган расхвалил рф

Глава Турции в последнее время активно делает "комплименты" диктатору

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не согласен с "негативным отношением" мировых лидеров к президенту россии владимиру путину из-за вторжения в Украину. Его страна будет продолжать отношения с рф "в положительном ключе".

Об этом глава Турции сказал группе журналистов, пишет Bloomberg. Он отметил, что отношение его страны к российскому диктатору другое и надо учитывать особенности россии.

"Я не считаю такое отношение (негативное отношение к путину, — ред.) правильным. Потому что россия – необычная страна", — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также добавил, что россия является одним из ведущих производителей зерна в мире. По словам главы Турции, невозможно игнорировать такую страну.

"Мы будем продолжать наши отношения с россией в положительном ключе", — сказал он.

Отмечается, что это высказывание Эрдогана относится к надеждам Турции стать центром экспорта природного газа в Европу при поддержке россии. Также следует учитывать зависимость Турции от импорта российского газа.

Как сообщал "Телеграф" это уже не первое подобное высказывание со стороны лидера Турции. На днях он заявил, что его страна продолжает доверять россии не меньше, чем Западу. Он добавил, что "путин на самом деле тоже выступает за скорейшее прекращение этой войны".