Переляканий і на "спортику": у мережу злили домашнє відео молодого путіна

Лідера росії і не впізнати

Фінське видання опублікувало відео путіна, яке не публікувалося ніде досі. Це хоумвідео було знято під час його поїздки до Фінляндії 30 років тому.

Про це пише фінське видання Yle. Журналісти наголошують на тому, наскільки зовсім іншим виглядав російський лідер до того, як він прийшов до влади.

"Вдягнений у футболку без рукавів, сині спортивні штани Adidas і розпатлане волосся, він виглядає сірим і непоказним", — йдеться в матеріалі.

Відео було знято у Фінляндії під час першотравневих свят на початку 1990-х років. У ті роки путіну було близько 40 років і він поїхав до сусідньої країни разом із тодішнім мером Санкт-Петербурга Анатолієм Собчаком.

"У 1991 році назву Ленінграда було змінено на Санкт-Петербург, і Анатолій Собчак став мером, а путін став його правою рукою. Будучи головою комітету із зовнішніх зв’язків мерії, путін відповідав за зв’язки міста із зовнішнім світом. Однак політична пара знайшла час потай поїхати до Фінляндії разом зі своїми сім’ями та пограти у пінг-понг", — пишуть журналісти.

Імовірно, путін міг навіть не здогадуватися, що його знімають. На відео є момент, коли нинішній глава кремля помічає спрямовану на нього камеру і за звичкою шпигуна приховує своє обличчя та опускає погляд.

"Одна з речей, якою вони навчаються на перших уроках у шпигунській школі, полягає в тому, щоб уникати фотокамер. Шпигуни в усьому світі досить небагатослівні, але в КДБ особливо ... путін, якого бачили граючим у пінг-понг у Расеборзі з розпатланим волоссям і вільними спортивними штанами, відтоді намагається покращити свій імідж за допомогою необмежених ресурсів, що знаходяться у його розпорядженні. Кінцевим результатом є гротескна зміна цілей», — пише видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін знову дав привід для обговорення хворобливим виглядом.