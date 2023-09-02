"Це трійник, двійник краще виглядає": у мережі сміються з візиту путіна в "родове село" (фото, відео)

У мережі не просто сумніваються, а практично впевнені, що це був один із путінських двійників

Прессекретар президента росії повідомив, що ввечері 2 вересня, глава кремля нібито відвідав своє "родове село" Тургінове в Тверській області. Однак у мережі сумніваються, що це був "оригінал" російського президента і сама локація теж викликає сумніви.

Про візит путіна до Тургінового, з посиланням на дмитра пєскова, повідомили росЗМІ. Нібито він заїхав туди після заходу в майстерні управління "Сенеж", на якому розповідав "про свого дідуся-селянина та його зворушливі листи до родини".

"Президент був захоплено прийнятий місцевими жителями, поспілкувався з ними та потис руки всім охочим", — заявив пєсков.

У Тургіновому хрестили батьків путіна, там похована його бабуся. У 2016 році глава рф зустрічав Різдво в місцевому храмі і подарував йому Смоленську ікону Божої Матері.

Однак у мережі не просто сумніваються, а практично впевнені, що це був один із путінських двійників. Справжній путін зустрічається з політиками та представниками свого уряду за п’ятиметровим столом, тоді як цей заходить у саму гущу натовпу і тисне руки випадковим людям.

Деякі також висловили сумніви щодо локації. У мережі пишуть, що Тургінове виглядає інакше і сумніваються, що там є така впорядкована площа.

"А де в тому селі така площа?? Фото з нета зовсім інші того села", "Хто це? Удмурт?", "Справжній би за**ал, це силіконовий двійник", "Це трійник, двійник краще виглядає", " Двійник клоуна на гастролі поїхав", "Підробка кремлівська", "Як можна досі вірити, що це реально бункерний, а не двійник! Після всіх цих величезних столів, карантинів і тд! Як можна було так обдурити населення?! Або вони завжди були такі тупі?!", — пишуть у мережі.

Для порівняння, кілька фото Тургінова з російських сайтів. Як і більшість сіл у росії, воно виглядає обшарпаним і занедбаним.

Будинок в Тургіновому, який пропонують до продажу

Це село – справжній портал у початок минулого століття

Дороги в Тургіновому сильно відрізняються від тієї, яку можна побачити на відео

Раніше "Телеграф" розповідав, що на відео із путіним помітили цікавий епізод. Виглядало все так, ніби "оригінал" нагородив свого двійника.