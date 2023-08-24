Ще один двійник? На відео з путіним помітили цікавий епізод

У мережі сміються

Російський диктатор володимир путін вручив нагороду одному зі своїх двійників. Таке обговорення зараз популярне в мережі через цікавий епізод на російському святкуванні 80-річчя перемоги в Курській битві.

Справа в тому, що по мережі "віруситься" уривок відео з виступу путіна, на якому він нагороджує своїх окупантів орденами. Зважаючи на те, що путін зарекомендував себе як параноїк, а в мережі постійно знаходять нові факти про можливе використання ним двійників, то навіть у цій ситуації глава кремля знову виявився посміховиськом. Адже нагороду отримав загарбник, який з відстані на диво схожий на путіна.

У мережі це помітили і підняли на сміх президента росії, наприклад, жартівливо підписуючи відео — "удмурт нагородив банкетного".

Для довідки: путіна так часто ловили на нестикуваннях у зовнішності, що в мережі вже давно є таблиця з його двійниками, яким навіть встигли дати "позивні": Удмурт, Говорун, Кучма, Банкетний, Дипломат та Синяк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що топовий розвідник дав вірний спосіб, як відрізнити двійників путіна.