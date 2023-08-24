Еще один двойник? На видео с путиным заметили интересный эпизод
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В сети ухахатываются
Российский диктатор владимир путин вручил награду одному из своих двойников. Такое обсуждение сейчас популярно в сети из-за интересного эпизода на российском праздновании 80-летия победы в Курской битве.
Дело в том, что по сети "вирусится" отрывок видео с выступления путина, на котором он награждает своих оккупантов орденами. Учитывая то, что путин зарекомендовал себя как параноик, а в сети постоянно находят новые факты о возможном использовании им двойников, то даже в этой ситуации глава кремля снова оказался посмешищем. Ведь награду получил захватчик, который с расстояния удивительно похож на путина.
В сети это подметили и подняли на смех президента рф, Так, известный украинский журналист Денис Казанский написал: "Удмурт наградил банкетного. Совсем уже перестали стесняться".
Для справки: путина так часто подлавливали на несостыковках во внешности, что в сети уже давно есть таблица с его двойниками, которым даже успели дать "позывные": Удмурт, Говорун, Кучма, Банкетный, Дипломат и Синяк.
Напомним, ранее мы писали о том, что топовоый разведчик дал верный способ, как отличить двойников путина от настоящего.