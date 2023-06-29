путін почав дивно заїкатися від "народної любові": мережею несеться новий мем (відео)

путін поводився дуже нехарактерно, подейкують про двійника

Ймовірно, намагаючись відновити свій імідж після заколоту "вагнерівців", президент росії володимир путін 28 червня раптово відвідав Дагестан. Там він дуже щільно спілкувався з народом, що нехарактерно для кремлівського диктатора, тому багато хто каже, що це був двійник. Прояв народної любові до диктатора був настільки приголомшливим, що він почав заїкатися, що породило новий мем.

Спілкуючись із захопленим натовпом, путін (або його двійник) явно насолоджувався процесом, але у нього виникли труднощі з мовою.

Запитуючи людей, він сказав щось, що прозвучало як "пах-пах-пах-пах хороший, понравілся?". Таке враження, що він на якийсь час втратив контроль над своєю щелепою. Це виглядало і звучало дуже дивно і стало приводом для жартів у мережі.

Його заїкуватість вдало наклали на пісню Скетмена ski-ba-bop-ba-dop-bop.

Варто зазначити, що тема двійників путіну після початку вторгнення стала особливо "гарячою", проте ряд експертів стверджують, що їхня наявність була б небезпечною насамперед для самого диктатора.

Втім, глава ГУР Кирило Буданов стверджує, що відмінності між двійниками можна побачити неозброєним поглядом.