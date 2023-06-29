путин начал странно заикаться от "народной любви": по сети несется новый мем (видео)

путин вел себя очень нехарактерно, поговаривают о двойнике

Видимо, стараясь восстановить свой имидж после мятежа "вагнеровцев", путин 28 июня внезапно посетил Дагестан. Там он очень плотно общался с народом, что нехарактерно для кремлевского диктатора, поэтому многие говорят, что это был двойник. Проявление народной любви к диктатору было настолько ошеломительным, что он начал заикаться, что породило новый мем.

Общаясь с восторженной толпой, путин (или его двойник) явно наслаждался процессом, но у него возникли затруднения с речью.

Задавая вопрос людям, он сказал нечто, что прозвучало как "пах-пах-пах-пах хороший, понравился?". Такое впечатление, что он на время утратил контроль над собственной челюстью. Это выглядело и звучало очень странно и стало поводом для шуток в сети.

Его заикания удачно наложили на песню Скэтмэна ski-ba-bop-ba-dop-bop.

Стоит отметить, что тема двойников путина после начала вторжения стала особенно "горячей", однако ряд экспертов утверждают, что их наличие было бы опасным в первую очередь для самого диктатора.

Впрочем, глава ГУР Кирилл Буданов утверждает, что отличия между двойниками можно увидеть невооруженным взглядом.