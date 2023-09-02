"Это тройник, двойник лучше выглядит": в сети смеются над визитом путина в "родовое село" (фото, видео)

В сети не просто сомневаются, а практически уверены, что это был один из путинских двойников

Пресс-секретарь президента рф сообщил, что вечером 2 сентября, глава кремля якобы посетил свое "родовое село" Тургиново в Тверской области. Однако в сети сомневаются, что это был "подлинник" российского президента и сама локация тоже вызывает сомнения.

О визите путина в Тургиново, со ссылкой на дмитрия пескова, сообщили росСМИ. Якобы он заехал туда после мероприятия в мастерской управления "Сенеж", на котором рассказывал "о своëм дедушке-крестьянине и его трогательных письмах семье".

"Президент был восторженно принят местными жителями, пообщался с ними и пожал руки всем желающим", — заявил песков.

В Тургиново крестили родителей путина, там похоронена его бабушка. В 2016 году глава рф встречал Рождество в местном храме и подарил ему Смоленскую икону Божией Матери.

Однако в сети не просто сомневаются, а практически уверены, что это был один из путинских двойников. Настоящий путин встречается с политиками и представителями своего правительства за пятиметровым столом, тогда как этот заходит в самую гущу толпы и жмет руки случайным людям.

Некоторые также высказали сомнения по поводу локации. В сети пишут, что Тургиново выглядит иначе и сомневаются, что там есть такая благоустроенная площадь.

"А где в том селе такая площадь?? Фото с нета совсем другие той деревни", "Кто это? Удмурт?", "Настоящий бы за**ал, это силиконовый двойник", "Это тройник, двойник лучше выглядит", "Двойник клоуна на гастроли поехал", "Подделка кремлевская", "Как можно до сих пор верить, что это реально бункерный, а не двойник! После всех этих огромных столов, карантинов и тд! Как можно было так оболванить народонаселение?! Или, они всегда были такие тупые?!", — пишут в сети.

Для сравнения, несколько фото Тургиново с российских сайтов. Как и большинство сел в россии, оно выглядит обшарпанным и запущенным.

Дом в Тургиново, который предлагают к продаже

Это село - настоящий портал в начало прошлого века

Дороги в Тургиново сильно отличаются от той, которую можно увидеть на видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на видео с путиным заметили интересный эпизод. Выглядело все так, будто бы "подлинник" наградил своего двойника.