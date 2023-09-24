Перепуганный и на "спортике": в сеть слили домашнее видео молодого путина

Лидера рф и не узнать

Финское издание опубликовало видео путина, которое не публиковалось нигде до сих пор. Это хоумвидео было снято во время его поездки в Финляндию 30 лет назад.

Об этом пишет финское издание Yle. Журналисты отмечают то, насколько совершенно другим выглядел российский лидер до того, как он пришел к власти.

"Одетый в футболку без рукавов, синие спортивные штаны Adidas и растрепанные волосы, он выглядит серым и невзрачным", — говорится в материале.

Видео было снято в Финляндии во время первомайских праздников в начале 1990-х годов. В те годы путину было около 40 лет и он поехал в соседнюю страну вместе с тогдашним мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

"В 1991 году название Ленинграда было изменено на Санкт-Петербург, и Анатолий Собчак стал мэром, а Путин стал его правой рукой. Будучи главой комитета по внешним связям мэрии, Путин отвечал за связи города с внешним миром. Однако политическая пара нашла время тайком поехать в Финляндию вместе со своими семьями и поиграть в пинг-понг", — пишут журналисты.

Предположительно, путин мог даже не догадываться, что его снимают. На видео есть момент, когда нынешний глава кремля замечает направленную на него камеру и по привычке шпиона скрывает свое лицо и опускает взгляд.

"Одна из вещей, которой они учатся на первых уроках в шпионской школе, состоит в том, чтобы избегать фотокамер. Шпионы во всем мире довольно немногословны, но в КГБ особенно…Путин, которого видели играющим в пинг-понг в Расеборге с растрепанными волосами и свободными спортивными штанами, с тех пор пытается улучшить свой имидж с помощью неограниченных ресурсов, находящихся в его распоряжении. Конечным результатом является гротескное изменение целей", — пишет издание.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин снова дал повод для обсуждения болезненным видом.