"Отсюда все комплексы путина": психологи о ключевом моменте нашумевшего видео

Уже тогда путин имел психологические проблемы

Недавно финское издание опубликовало видео с нынешним президентом россии владимиром путиным, снятое во время его поездки в Финляндию 30 лет назад. Психологи указали на главный момент на этих кадрах, который говорит, что сегодняшний диктатор уже тогда страдал от внутреннего конфликта — это несоответствие его поведения и внешнего вида.

Как отметила в комментарии "Телеграфу" вице-президент Ассоциации политических психологов Украины, кандидат психологических наук Светлана Чунихина, на кадрах из Финляндии мы видим человека, который пытается оставаться незаметным. путин разговаривает мало, короткими репликами, не участвует в общих разговорах, улыбается, но почти не смеется.

"Он не выглядит столь же расслабленным, как все, кто его окружает, его движения сдержаны, немного скованны, поведение не экспрессивно. Иногда путин кажется почти застенчивым, как во время игры в теннис, когда он постоянно касается лица, шеи, в то же время путин привлекает внимание и выделяется из всех благодаря своему яркому спортивному костюму, который выглядит как мечта парня из бедных кварталов", – поясняет эксперт.

По ее словам, это несоответствие подчеркнуто сдержанного, даже робкого поведения с одной стороны, и демонстративной манеры одеваться – с другой, может трактоваться как выражение внутренних, психологических противоречий, конфликта между значительными амбициями и неуверенностью в себе.

Кризисный и экзистенциальный психолог, член Европейского сообщества изучения травматического стресса Петр Вдовкин также убежден, что в компании уважаемых лиц владимир путин чувствовал себя не на равных. По его словам, в поведении 40-летнего путина на видео есть определенные признаки удовлетворения от того, что ему, маленькому, позволили находиться рядом с влиятельным и известным лицом. Со временем эти комплексы привели к гиперкомпенсации, что до сих пор происходит подсознательно.

Детальнее о том, какие комплексы (или диагнозы) выдавал внешний вид и поведение владимира путина еще до того, как он дорвался до почти неограниченной власти и денег, читайте в материале "Телеграфа": "Бледная моль с комплексом бога": психологи о виде и поведении путина на эксклюзивных видео с 1990-х годов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что судя по бюджету россии на 2024 год, путин готовится воевать вечно. По статье "национальная оборона" правительство россии намерено потратить в следующем году 10,8 триллиона рублей — на 70% больше, чем в текущем (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн). Это также втрое выше показателей довоенного 2021 года (3,5 трлн).