"Бледная моль с комплексом бога": психологи о виде и поведении путина на эксклюзивных видео с 1990-х годов

В свои 40 лет будущий президент рф все еще походил на затюканного неудачника.

Несколько лет назад советский разведчик, майор КГБ и сокурсник владимира путина Юрий Швец рассказал журналистам, что в свои студенческие годы будущий российский диктатор, мягко говоря, не имел авторитета среди сверстников, которые даже дали ему оскорбительные прозвища "бледная моль" и "окурок".

Как выяснилось, неприглядный внешний вид и отталкивающую манеру поведения путин сохранял долгие годы и после завершения учебы. Такие выводы можно сделать, просмотрев ранее не опубликованные кадры из Финляндии, где в начале 1990-х 40-летний председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга владимир путин и его жена Людмила отдыхали в компании тогдашнего главы "северной столицы" Анатолия Собчака.

На видеозаписях, обнародованных телерадиокомпанией Yle, путин с шефом играет в настольный теннис и дартс, ловит рыбу и обедает в ресторане. В отличие от уверенного в себе, спокойного и несколько вальяжного Собчака, будущий диктатор производит впечатление напряженного и затюканного неудачника, понимающего, что ему не место среди людей такого уровня. Более того, даже бывшая жена путина выглядит в этих обстоятельствах более респектабельно и естественно, чем ее муж.

Впрочем, "Телеграф" решил не полагаться на собственные субъективные ощущения и обратился к профессиональным психологам, чтобы узнать, какие комплексы (или диагнозы) выдавал внешний вид и поведение владимира путина еще до того, как он дорвался до почти неограниченной власти и денег.

По словам вице-президента Ассоциации политических психологов Украины, кандидата психологических наук Светланы Чунихиной, на кадрах из Финляндии мы видим человека, который пытается оставаться незаметным — разговаривает изредка, мало, короткими репликами, не участвует в общих разговорах, улыбается, но почти не смеется.

"Он не выглядит столь же расслабленным, как все, кто его окружает, его движения сдержаны, немного скованны, поведение не экспрессивно. Иногда путин кажется почти застенчивым, как во время игры в теннис, когда он постоянно касается лица, шеи, в то же время путин привлекает внимание и выделяется из всех благодаря своему яркому спортивному костюму, который выглядит как мечта парня из бедных кварталов", – говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Также психолог отмечает: это несоответствие подчеркнуто сдержанного, даже робкого поведения с одной стороны, и демонстративной манеры одеваться – с другой, может трактоваться как выражение внутренних, психологических противоречий, конфликта между значительными амбициями и неуверенностью в себе.

С тем, что в компании уважаемых лиц владимир путин чувствовал себя не на равных, соглашается кризисный и экзистенциальный психолог, член Европейского сообщества изучения травматического стресса Петр Вдовкин.

По словам эксперта, в поведении 40-летнего путина на видео усматриваются определенные признаки удовлетворения от того, что ему, маленькому, позволили находиться рядом с влиятельным и известным лицом. Со временем эти комплексы привели к гиперкомпенсации, что до сих пор происходит подсознательно.

Именно наверстывание недополученного признания и уважения в период становления путина как личности вылилось в комплекс бога (непреклонное убеждение, характеризующееся завышенными ощущениями личных способностей, привилегий или непогрешимости. – Ред .), как только он дорвался к власти. Подобный путь проходили и другие диктаторы, оставившие свой кровавый след в истории.

"Безусловно, действия данного лица уже можно трактовать как преступные по отношению к человечеству и социально патологические. Такие личности не раз встречались в истории. Они имели схожие мотивы с Путиным и были склонны к присвоению себе роли бога. Как и Адольф Гитлер (демонстрировавший склонность к мистическому мышлению) владимир путин использует церковь в своих руках как инструмент влияния и оправдания своей преступной деятельности. В своих глазах он ведет борьбу с дьяволом, что якобы делает его поступки праведными", — говорит психолог в комментарии "Телеграфу".

За последние 25 лет внешний вид президента россии существенно изменился, однако ни филеры, придающие лицу диктатора вид покусанного пчелами, ни его попытки играть роль мачо, обнажая торс верхом на коне, уже не способны скрыть возрастные изменения.

Чтобы поддерживать образ сильного лидера, сотрудники пресс-службы президента рф все больше прибегают к уловкам и растушевывают морщины путина. Но есть одно "но": угадать со степенью растушевки у них выходит не часто — поэтому на фото, сделанных с разницей в несколько дней, диктатор может выглядеть по-разному. Подробнее об очередном промахе свиты путина и его плачевном состоянии здоровья читайте в нашем материале.