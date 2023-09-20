Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко объяснил "Телеграфу", что происходит с российской экономикой и почему "элиты" терпят путина

На днях путин рассказал, как россия прекрасно справляется с санкциями и демонстрирует экономический рост.

Насчет роста ВВП в рф. Официально он действительно вырос на 1,6% по сравнению с прошлым годом. Санкции вредят экономике страны-агрессора. Но не настолько сильно, чтобы ее развалить, как развалили СССР.

При этом надо понимать, что санкции – они, как раковая опухоль. Разъедают, но – медленно. Возможный эффект от них мы увидим только лет через 10-15. Исходя из ситуации на данный момент. Пока же, к сожалению, проблем у рф не так много.

Да, есть девальвация рубля. И путин лично это признал. Самое смешное, что он дал поручение разобраться – не является ли это провокацией украинских спецслужб.

Понятно, что Росстат может что-то подрисовывать. Но, похоже, промышленность, сельское хозяйство демонстрируют реальный рост. Небольшой, но – рост.

Есть падение в добыче полезных ископаемых, но это радикально не убивает экономику. Куда проблематичнее, что упал экспорт нефти и газа. При этом те же зарплаты — выросли, а инфляция не столь велика, чтобы вызывать социальное возмущение.

И к новому мятежу ситуация в экономики при нынешнем раскладе не приведет.

При этом битва башен кремля была, есть и будет. Там разные экономические интересы. Но к бунту, подчеркиваю, дело пока не идет.

Несмотря на ограничения, потери, болезненные удары, российские олигархи, похоже, не особо рвутся менять путина. Привычного-понятного им. А какие-то революционные расклады в нынешней россии маловероятны.

Все события, которые были с главой "вагнеровцев" евгением пригожиным, который то шел на москву, то отходил оттуда, то был помилован путинским режимом, то, похоже, ликвидирован им же, подтверждают, что определенная хаотичность во власти есть. И что путин жутко боится своего окружения. Но и окружение к нему относится как к пешке, а не главной фигуре. Сейчас российскую т. н. "элиту", вхожую в кремль, путин устраивает.