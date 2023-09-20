Глава Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко пояснив "Телеграфу", що відбувається з російською економікою і чому "еліти" терплять путіна

Днями путін розповів, як росія чудово справляється з санкціями та демонструє економічне зростання.

Щодо зростання ВВП у рф. Офіційно він справді зріс на 1,6% порівняно з минулим роком. Санкції шкодять економіці країни-агресорки. Але не так сильно, щоб її розвалити, як розвалили СРСР.

При цьому треба розуміти, що санкції – вони як ракова пухлина. Роз’їдають, але – повільно. Можливий ефект від них ми побачимо лише через 10-15 років. Виходячи із ситуації на даний момент. Поки що, на жаль, проблем у рф не так багато.

Так, є девальвація рубля. І путін особисто це визнав. Найсмішніше, що він дав доручення розібратися – чи це не є провокацією українських спецслужб.

Зрозуміло, що Росстат може щось підмальовувати. Але схоже, промисловість, сільське господарство демонструють реальне зростання. Невелике, але — зростання.

Є падіння у видобутку корисних копалин, але це радикально не вбиває економіку. Набагато проблематичніше, що впав експорт нафти та газу. При цьому ті самі зарплати зросли, а інфляція не така велика, щоб викликати соціальне обурення.

І до нового заколоту ситуація в економіці за нинішнього розкладу не призведе.

При цьому битва веж кремля була, є і буде. Там різні економічні інтереси. Але до бунту, наголошую, справа поки не йде.

Попри обмеження, втрати, болючі удари, російські олігархи, схоже, не дуже рвуться змінювати путіна. Звичного-зрозумілого їм. А якісь революційні розклади у нинішній росії малоймовірні.

Усі події, які були з головою "вагнерівців" євгенієм пригожиним, який то йшов на москву, то відходив звідти, то був помилуваний путінським режимом, то, схоже, ліквідований ним же, підтверджують, що певна хаотичність у владі є. І що путін страшенно боїться свого оточення. Але й оточення до нього ставиться як до пішака, а не до головної фігури. Нині російську т. з. "еліту", вхожу в кремль, путін влаштовує.