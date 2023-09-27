"Бліда міль з комплексом бога": психологи про вигляд і поведінку путіна на ексклюзивних відео з 1990-х років

У свої 40 років майбутній президент рф все ще скидався на затюканого невдаху

Кілька років тому радянський розвідник, майор КДБ і однокурсник володмира путіна Юрій Швець розповів журналістам, що у свої студентські роки майбутній російський диктатор, м'яко кажучи, не мав авторитету серед однолітків, які навіть дали йому образливі прізвиська "бліда міль" та "недокурок".

Як з'ясувалося, непривабливий зовнішній вигляд і відразливу манеру поведінки путін зберігав довгі роки і по завершенні навчання. Такі висновки можна зробити, переглянувши раніше не опубліковані кадри з Фінляндії, де на початку 1990-х 40-річний голова комітету із зовнішніх зв'язків мерії Санкт-Петербурга володимир путін та його дружина Людмила відпочивали в компанії тодішнього очільника "північно столиці" Анатолія Собчака.

На відеозаписах, які оприлюднила телерадіокомпанія Yle, путін з шефом грає в настільний теніс і дартс, ловить рибу і обідає в ресторані. На відміну від впевненого у собі, спокійного і дещо вальяжного Собчака, майбутній диктатор справляє враження напруженого і затюканного невдахи, який розуміє, що йому не місце серед людей такого рівня. Ба більше, навіть колишня дружина путіна виглядає у цих обставинах більш респектабельно і природно, аніж її чоловік.

Втім, "Телеграф" вирішив не покладатися на власні суб'єктивні відчуття і звернувся до професійних психологів, щоб дізнатися, які комплекси (чи діагнози) видавав зовнішній вигляд і поведінка володимира путіна ще до того, як він дорвався до майже необмеженої влади і грошей.

За словами віце-президента Асоціації політичних психологів України, кандидата психологічних наук Світлани Чуніхіної, на кадрах з Фінляндії ми бачимо людину, яка намагається залишатися непомітною — розмовляє зрідка, мало, короткими репліками, не бере участі в загальних розмовах, всміхається, але майже не сміється.

"Він не виглядає настільки ж розслабленим, як усі, хто його оточує, його рухи стримані, трохи скуті, поведінка не експресивна. Іноді путін здається майже сором'язливим, як от під час гри у теніс, коли він постійно торкається обличчя, шиї, потилиці. Водночас путін привертає увагу і виділяється з усіх завдяки своєму яскравому спортивному костюму, який виглядає як мрія хлопця з бідних кварталів", – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Також психолог зазначає: ця невідповідність підкреслено стриманої, навіть боязкої поведінки з одного боку, і демонстративної манери одягатися – з іншого, може трактуватися як вираження внутрішніх, психологічних суперечностей, конфлікту між значними амбіціями і непевністю в собі.

З тим, що у компанії поважних осіб володимир путін почувався не на рівних, погоджується кризовий та екзистенційний психолог, член Європейської спільноти вивчення травматичного стресу Петро Вдовкін.

За словами експерта, у поведінці 40-річного путіна на відео вбачаються певні ознаки задоволення від того, що йому, маленькому, дозволили бути поряд з впливовою та відомою особою. З часом ці комплекси призвели до гіперкомпенсації, що й досі відбувається підсвідомо.

Ссаме надолуження недоотриманого визнання та поваги в період становлення путіна як особистості вилилось у комплекс бога (непохитне переконання, яке характеризується завищеними відчуттями особистих здібностей, привілеїв або непогрішності. – Ред.), щойно він дорвався до влади й отримав великі можливості. Подібний шлях проходили й інші диктатори, котрі залишили свій кривавий слід в історії.

"Беззаперечно, дії даної особи вже можна трактувати як злочинні стосовно людства та соціально патологічні. Такі особистості не раз зустрічались в історії. Вони мали схожі мотиви з путіним і були схильні до присвоєння собі ролі бога. Як і Адольф Гітлер (який демонстрував схильність до містичного мислення) володимир путін використовує церкву в своїх руках як інструмент впливу та виправдання своєї злочинної діяльності. У власних очах він проводить боротьбу з дияволом, що буцімто робить його дії праведними", – каже психолог в коментарі "Телеграфу".

За останні 25 років зовнішній вигляд президента росії суттєво змінився, проте ані філери, що надають обличчю диктатора вигляд покусаного бджолами, ані його намагання грати роль мачо, оголюючи торс верхом на коні, вже не здатні приховати вікові зміни.

Аби підтримувати образ сильного лідера, співробітники прес-служби президента рф все більше вдаються до хитрощів і розтушовують зморшки путіна. Але є одне "але": вгадати зі ступенем розтушовки у них виходить не часто — тому на фото, зроблених з різницею у декілька днів, диктатор може виглядати геть по-різному. Детальніше про черговий промах свити путіна і його плачевний стан здоров'я читайте у нашому матеріалі.