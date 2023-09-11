Намагався втекти за кордон: в рф затримали "головного лікаря" путіна - ЗМІ

Під час затримання у лікаря був нікарагуанський паспорт

В росії затримали "головного лікаря" володимира путіна Віктора Трухіна під час спроби втечі з країни. Він може знати багато таємниць.

Про це пише видання The Sun, посилаючись на власні джерела. За інформацією журналістів, це сталося через кілька днів після того, як Трухіна було звільнено з посади керівника Санкт-Петербурзького науково-дослідного інституту вакцин і сироваток через підозру в "шахрайстві".

"Трухін був заарештований контррозвідувальною службою ФСБ володимира путіна після спроби втечі за кордон через Білорусь", — йдеться у матеріалі та наголошується, що під час затримання у лікаря був нікарагуанський паспорт.

Передбачається, що лікар путіна знав медичні таємниці російського диктатора. Також, як повідомляється, Трухін був повністю обізнаний про останні російські дослідження та розробки в галузі вакцин, сироваток і "бактеріальних препаратів".

Варто зазначити, що інформація про затримання з'явилася на тлі численних чуток про здоров'я кремлівського диктатора. Видання NV припускає, що, можливо, таким чином "схиблений на своїй безпеці узурпатор намагається уникнути витоку інформації про стан свого здоров'я".

Що ще відомо про Трухіна

За даними Sun, інститут, який очолює Трухін, входить до складу ФМБА — російського державного органу, який має забезпечувати радіаційну, хімічну та біологічну безпеку країни, а також очолювати охорону здоров’я. Кримінальну справу проти нього порушили, коли "стало ясно, що Трухін має намір залишити рф і може розповісти багато цікавого про російські вакцини і сироватку".

Його інститут знаходиться на передньому краї розробки ліків для боротьби з коронавірусом, гепатитом та захворюваннями, що передаються статевим шляхом, і відіграє провідну роль в експорті російських вакцин, але має й інші загадкові контракти.

Найбільшим клієнтом була компанія, що належить близькому другу путіна Сергію Чемезову, колишньому колезі по КДБ, який є мільярдером і головою Ростеха, державного високотехнологічного оборонного конгломерату.

Востаннє Трухіна бачили у москві 3 вересня.

Він написав прощальний лист колективу свого "унікального" інституту, повідомивши про свій відхід і сказавши: "Це рішення, на жаль, було не моїм".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на думку психолога Дмитра Попова, останнім часом у путіна спостерігається маячний розлад, спричинений соматичними захворюваннями, які має диктатор.