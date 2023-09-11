Пытался убежать за границу: в рф задержали "главного врача" путина - СМИ

Во время задержания у врача был никарагуанский паспорт

В россии задержали "главного врача" владимира путина Виктора Трухина при попытке побега из страны. Он может знать много тайн.

Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на собственные источники. По информации журналистов, это произошло спустя несколько дней после того, как Трухин был уволен с должности руководителя Санкт-Петербургского научно-исследовательский института вакцин и сывороток из-за подозрений в "мошенничестве".

"Трухин был арестован контрразведывательной службой ФСБ владимира путина после попытки побега за границу через Беларусь", — говорится в материале и отмечается, что во время задержания у врача был никарагуанский паспорт.

Предполагается, что врач путина знал медицинские тайны российского диктатора. Также, как сообщается, Трухин был полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и "бактериальных препаратов".

Стоит отметить, что информация о задержании появилась на фоне многочисленных слухов о состоянии здоровья кремлевского диктатора. Издание NV предполагает, что, возможно, таким образом "помешанный на своей безопасности узурпатор пытается избежать утечки информации о состоянии своего здоровья".

Что еще известно о Трухине

По данным Sun, институт, который возглавляет Трухин, входит в состав ФМБА — российского государственного органа, призванного обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность страны, а также возглавлять охрану здоровья. Уголовное дело против него возбудили, когда "стало ясно, что Трухин намерен покинуть рф и может рассказать много интересного о российских вакцинах и сыворотках".

Его институт находится на переднем крае разработки лекарств для борьбы с коронавирусом, гепатитом и заболеваниями, передающимися половым путем, и играет ведущую роль в экспорте российских вакцин, но имеет и другие загадочные контракты.

Крупнейшим клиентом была компания, принадлежащая близкому другу путина Сергею Чемезову, бывшему коллеге по КГБ, который является миллиардером и главой Ростеха, государственного высокотехнологичного оборонного конгломерата.

Последний раз Трухина видели в москве 3 сентября.

Он написал прощальное письмо коллективу своего "уникального" института, сообщив о своем уходе и сказав: "Это решение, к сожалению, было не моим".

Напомним, ранее мы писали о том, что по мнению психолога Дмитрия Попова, в последнее время у путина наблюдается бредовое расстройство, вызванное соматическими заболеваниями, которые имеет диктатор.