Така сама ситуація була в СРСР перед його розвалом

Частка військових видатків у російському бюджеті-2024 стане рекордною з останніх років Радянського Союзу. Таких сум ще було за всю сучасну історію росії.

Журналісти The Moscow Times підрахували, що за даними Bloomberg, за статтею "національна оборона" уряд росії має намір витратити наступного року 10,8 трильйона рублів — на 70% більше, ніж у поточному (6,8 трлн), у 2,3 рази більше, ніж 2022-го (4,7 трлн). Це також утричі вище за показники довоєнного 2021 року (3,5 трлн).

В результаті вперше в сучасній росії на армію та заводи військово-промислового комплексу піде практично кожен третій витрачений скарбницею рубль (29,5%). На третій рік вторгнення "рахунок" за війну для бюджету подвоїться, а нагромадженим підсумком перевищить $200 млрд.

Для порівняння: до російського бюджету поточного року спочатку закладали лише 19% видатків на оборону (5 трлн рублів з 26,1 трлн). У перший рік війни проти України ця частка становила 17% (4,7 трлн. рублів з 27,8 трлн.).

"Таких військових витрат ще не було за всю сучасну історію росії", — зазначила запрошений науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення рф та Євразії Олександра Прокопенко.

Натомість у свої останні роки третину бюджету на оборону витрачав і СРСР. Наприклад, у бюджеті-1990 на військові цілі було закладено 71 млрд рублів з 241,3 млрд, або 29,4% (дані опубліковані в архіві екс-прем’єра росії Єгора Гайдара).

Однак, якщо врахувати сумарні витрати на силовиків, включаючи поліцію, Росгвардію та систему ФСВП, то росія вже побила рекорди Радянського Союзу. Загалом на статті "національна оборона" та "національна безпека" (3,5 трлн рублів) припадає майже 40% бюджету росії у 2024 році, тоді як у СРСР у 1990 році ця цифра становила 33%.

Як повідомляв "Телеграф", президент росії володимир путін міг дати міністру оборони рф сергію шойгу термін до початку жовтня, щоб зупинити український контрнаступ і поліпшити ситуацію на передовій. Також диктатор вимагає повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції.