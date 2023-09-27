Командующего Черноморским флотом рф опять показали на видео: теперь он дал интервью

Офицер по версии росСМИ засветился в Севастополе

В россии опубликовали новое видео с командующим Черноморским флотом рф виктором соколовым, который, по версии Сил специальных операций ВСУ, был уничтожен в штабе в Севастополе. 26 сентября минобороны россии опубликовало видео, на котором он принимал участие в заседании.

Кадры публикуют росСМИ. В комментарии к ним сказано, что соколов заявил, что Черноморский флот выполняет задачи, поставленные командованием, "уверенно и успешно". На данный момент неизвестно точно, когда снято это интервью.

Кадры сняты в Севастопольском доме офицеров ЧФ. По данным росСМИ, на них соколов награждает футбольную команду "Черноморец", занявшую призовое место в чемпионате вооруженных сил россии.

Напомним, о гибели соколова в результате ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота россии сообщили Силы специальных операций 26 сентября. По их данным, всего погибло 34 офицера. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба не подлежит восстановлению. Вместе с тем за несколько дней до этого руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не подтвердил информацию о гибели соколова. Он подчеркнул, что информации о соколове у Главного управления разведки на момент его комментария не было.

Как сообщал "Телеграф", Силы спецопераций ВСУ отреагировали на видео, выложенное министерством обороны рф, на котором якобы был запечатлен соколов. Там отметили, что их подразделения уже уточняют информацию. В ССО подчеркнули, что сделали заявление о гибели командующего ЧФ рф на основании утверждений своих источников.