Окупанти могли втратити в Криму ще один корабель: що кажуть в Україні

У морі біля Севастополя корабель та катер

У тимчасово окупованому Севастополі вибухнув корабель Чорноморського флоту росії "Павло Державін ". У Збройних Силах України вже прокоментували цей інцидент.

Інформація про вибух була опублікована у Telegram-каналі Кримський вітер. Зазначається, що ворожий корабель міг підірватись на міні.

Декілька передплатників пабліку із Севастополя повідомили, що вони чули глухий вибух. Тим часом моніторингова група "Кримського вітру" знайшли у морі біля Севастополя корабель та катер.

"Судячи з розмірів корабля — приблизно 60 метрів — це міг бути тільки мінний тральник. Якщо так, то пізно пити "боржомі" тралити міни", — йдеться у повідомленні.

Павло Державін. Фото — Міноборони Росії.

Що кажуть в Україні

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що за попередньою інформацією, корабель супротивника справді підірвався на міні.

Пресофіцер Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк також прокоментувала ситуацію. За її словами, обставини події наразі встановлюють.

"З огляду на таке розгильдяйством, яке дозволяють собі представники Чорноморського флоту росії, то не там нараду проведуть, то не туди в море зайдуть. Можливо все що завгодно. Ми уточнюємо обставини", — зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мережі опублікували інфографіку, яка чітко показує, скільки кораблів росія втратила після нічних вибухів у вересні.