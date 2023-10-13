Идет за "Москвой"? В Севастополе подорвался еще один корабль: первые подробности и фото

Звук взрыва слышали в нескольких районах города

Около 10:30 пятницы, 13 октября, на рейде оккупированного Севастополя произошел взрыв на корабле. По предварительной информации, взорвался и дымит МРК проекта 21631 "Буян-М" — носитель ракет "Калибр".

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Информация поступила от местных жителей.

Глухой взрыв ощутили даже жители центра города, на Северной стороне, в районе Стрелецкой бухты и бухты Камышовой. Также сработали сигнализации автомобилей. После "инцидента" с кораблем, из Севастополя вышел тральщик проекта 266-М.

Тем временем так называемый "губернатор" аннексированного Севастополя михаил развозжаев написал в своем Telegram-канале, что в Севастополе якобы проводятся "тренировки расчетов ППДО". Важно иметь в виду, что российские и оккупационные власти регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может отличаться от их заявлений.

"По информации от Черноморского флота громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов ППДО. Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря", — пишет развозжаев.

Как сообщал "Телеграф", во временно оккупированном Севастополе взорвался корабль Черноморского флота рф "Павел Державин". В Вооруженных силах Украины уже прокомментировали этот инцидент.