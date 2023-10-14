"Їм пора забиратися з нашого Севастополя": у ВМС підтвердили удар по російським кораблям

13 жовтня судно отримало другий удар

Російський корабель "Павєл Державін" був двічі атакований біля узбережжя Криму — вдруге в п’ятницю, 13 жовтня. Крім того, удару було завдано і по ворожому буксиру.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Він згадав, що день, який вважається "чорним" — п’ятниця, 13-те справді став таким для Чорноморського флоту росії.

"Вчора була "п’ятниця тринадцята" для Чорноморського флоту Росії... Двічі був уражений патрульний корабель "Павло Державін". Лише з другого разу він зрозумів, що йому пора вже тікати з нашого Севастополя. Там же підтверджуємо ураження буксира "Бур". Його відбуксовують, у нього є відповідні ушкодження", — зазначив Плетенчук.

Спікер Військово-морських сил ЗСУ додав, що деталі операції та те, чим саме були атаковані російські кораблі, поки що не розголошуються. Також він не надав детальної інформації про пошкодження.

Нагадаємо, джерела в Службі безпеки України повідомили "Телеграфу", що атаки на корабель "Павєл Державін" та на носій крилатих ракет "Буян" — спільна робота ВМСУ та СБУ. Там заявили, що обидва судна були вражені морськими дронами "Морське маля" з експериментальним озброєнням.

Як раніше повідомляв "Телеграф", росіяни передислокують свої кораблі Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя та Феодосії в окупованому Криму до порту Новоросійська. Туди вже перекинуто два фрегати типу "Адмірал Григорович", три МРК проекту 21631 "Буян-М" та один підводний човен проєкту 636.3 "Варшав’янка". Усі ці кораблі є носіями КР "Калібр".