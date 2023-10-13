Два кораблі Чорноморського флоту рф вражені українськими дронами: гучні деталі від СБУ

Ступінь ушкоджень уточнюється

СБУ спільно з ВМСУ атакували носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павєл Державін". Удари було здійснено експериментальним озброєнням морських дронів.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела у Службі безпеки України. Джерела підтвердили, що атака на ракетоносій "Буян" та підрив "Державина" два дні тому — справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України.

Деталі поки не розкривають, але додають, що обидва судна були вражені морськими дронами "Морське маля" з експериментальним озброєнням. Зазначається, що після першого підриву російські тральщики та водолази так і не спромоглися виявити українське ноу-хау. Однак 12 жовтня підводному човну "Алроса" вдалося втекти від атаки.

"Носій крилатих ракет "Буян" повторити подвиг "Алроси" не зміг, тому був сьогодні (13 жовтня, — ред.) вражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків", — розповів один з організаторів спецоперації, додавши, що СБУ радять окупантам не ходити українськими водами, якщо вони хочуть зберегти хоч якісь залишки свого флоту.

Нагадаємо, про вибух на кораблі Чорноморського флоту Росії "Павєл Державін" стало відомо 12 жовтня. Декілька передплатників паблику із Севастополя повідомили, що вони чули глухий вибух. Разом з тим, 13 жовтня вранці на рейді окупованого Севастополя стався вибух на МРК проекту 21631 "Буян-М", який є носієм ракет "Калібр".

Тим часом, у кримських пабликах повідомляють, що зараз відбувається з "Буяном". За словами місцевих мешканців, вибух був біля лівого боку корми.

"Якщо уважно подивитися фото та відео, можна помітити, що дим йде не з труби, а саме з боку корми. Отже, поки що все досить невизначено", — коментують інцидент автори каналу "Кримський вітер".

Як повідомляв "Телеграф", росіяни продовжують передислокувати свої кораблі Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя та Феодосії в окупованому Криму до порту Новоросійська. Про це свідчать супутникові знімки за 9 жовтня, що їх опублікував OSINT-дослідник MT Anderson.