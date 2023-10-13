Йде за "Москвою"? У Севастополі підірвався ще один корабель: перші подробиці та фото

Звук вибуху чули у кількох районах міста

Близько 10.30 п’ятниці, 13 жовтня, на рейді окупованого Севастополя стався вибух на кораблі. За попередньою інформацією, вибухнув і димить МРК проекту 21631 "Буян-М" — носій ракет "Калібр".

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". Інформація надійшла від місцевих мешканців.

Глухий вибух відчули навіть мешканці центру міста, на Північній стороні, в районі Стрілецької бухти та бухти Камишової. Також спрацювали сигналізації автомобілів. Після "інциденту" з кораблем із Севастополя вийшов тральщик проекту 266-М.

Тим часом так званий "губернатор" анексованого Севастополя михайло розвозжаєв написав у своєму Telegram-каналі, що в Севастополі нібито проводяться "тренування розрахунків ППДО". Важливо мати на увазі, що російська та окупаційна влада регулярно подає спотворену інформацію, тому реальна картина може відрізнятися від їхніх заяв.

"За інформацією від Чорноморського флоту гучні звуки в районі Північного молу — це тренування розрахунків ППДО. Також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря", — пише розвозжаєв.

Як повідомляв "Телеграф", у тимчасово окупованому Севастополі вибухнув корабель Чорноморського флоту Росії "Павло Державін". У Збройних Силах України вже прокоментували цей інцидент.