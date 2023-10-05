Рейд ГУР у Криму: розвідка виклала нове відео операції, на ньому бій з окупантами

Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України

У межах нещодавньої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України на території тимчасово окупованого Криму українські розвідники висаджувались не тільки на західному узбережжі півострова. Також військові виконували завдання на Тендрівській та Кінбурнській косах.

Як повідомляє ГУР МО, на вказаних окупованих територіях спецпризначенці підрозділу спеціального призначення "Артан" вступили в запеклий бій з російськими загарбниками. У ході зіткнення ворогу були завдані значні втрати.

За даними розвідки, на шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму воїни "Артану" також провели бій на морі. Противник спробував переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість з них стане відомо лише згодом. Це системна, спланована та скоординована робота усіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог відчуватиме ще довго. Своїми діями ми постійно нагадуємо російським загарбниками про неминучість звільнення всіх окупованих територій", ― зазначив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представник ГУР МО Андрій Юсов розкрив деякі деталі операції розвідників у Криму 4 жовтня. З його слів, з українського боку є втрати.

Своєю чергою російські окупанти заявили, що під час чергової операції ГУР у Криму вони взяли в полон українського військового.