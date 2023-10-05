Рейд ГУР в Крым: разведка выложила новое видео операции, на нем бой с оккупантами

Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины

В рамках недавней спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма украинские разведчики высаживались не только на западном побережье полуострова. Также военные выполняли задачи на Тендровской и Кинбурнской косах.

Как сообщает ГУР МО, на указанных оккупированных территориях спецназовцы подразделения специального назначения "Артан" вступили в ожесточенное сражение с российскими захватчиками. В ходе столкновения врагу были нанесены значительные потери.

По данным разведки, по пути ухода после выполнения боевой задачи в Крыму воины "Артана" также провели бой на море. Противник попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

"Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь впоследствии. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет чувствовать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий", — отметил командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что представитель ГУР МО Андрей Юсов раскрыл некоторые детали операции разведчиков в Крыму 4 октября. По его словам, с украинской стороны есть потери.

В свою очередь российские оккупанты заявили, что во время очередной операции ГУР в Крыму они взяли в плен украинского военного.