"Морський бій" у Криму триває? У Севастополі підірвався ще один корабель, — ЗМІ

Офіційних підтверджень інциденту поки що немає

Окупований росією Севастополь перестав бути "тихою гаванню" для російських кораблів — 13 жовтня там вибухнув МРК проекту 21631 "Буян-М" — носій ракет "Калібр", а вдень у четвер, 26 жовтня, мешканці центру міста почули вибух і відчули вібрацію. Ймовірно, це було наслідком підриву російського протимінного корабля.

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", за словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Перед цим, останні кілька днів, він "повільно нарізав кола".

"Завдання цього новітнього розвідувального гідрографічного протимінного корабля проекту 23040Г "Володимир Козицький" – пошук морських мін на дні. Зважаючи на все, він знайшов, що шукав", — йдеться в повідомленні.

Корабель "Володимир Козицький"

Очевидці повідомили, що після вибуху із машинного відділення корабля повалив дим. До нього підігнали буксир і відтягли у бік Стрілецької бухти. Офіційних підтверджень поразки цього корабля на цей час немає.

Для довідки: катери проєкту 23040Г при повному водотоннажності 192,7 т досягають 33 м завдовжки та 6,8 м завширшки. Середнє осідання – 1,6 м. Судна оснащені двома дизельними двигунами потужністю по 248 кВт, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Як повідомляв "Телеграф", у Військово-морських силах ЗСУ підтвердили атаку на російський корабель "Павєл Державін". Спікер ВМС заявив, що удару було завдано і по ворожому буксиру.