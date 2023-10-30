В Крыму звучали мощные взрывы: есть печальные новости для россиян

Российский флот пытался отбивать атаки

Ночь на 30 октября для Крыма выдалась неспокойной. По предварительным данным, без потерь для оккупантов не обошлось.

Так, по информации оккупационных "властей" полуострова, в три часа ночи Черноморский флот рф "отбивал атаку БПЛА". Из-за этого в нескольких районах Крыма местные жители могли слышать взрывы.

В это же время российский мониторинговый паблик "ASTRA" также пишет о взрывах, а также, ссылаясь на собственные источники, рассказывает подробности. Утверждается, что взрывы, которые были слышны на полуострове на самом деле являются прилетами. Цель — расположение ПВО россиян недалеко от села Оленовка. Также сообщается о потерях среди оккупантов.

"17 военнослужащих МО РФ ранены в результате ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в аннексированном Крыму. Повреждены 5 автомобилей , один из них не подлежит восстановлению", — говорят авторы поста.

Стоит отметить, что в Оленовке ранее уже уничтожали российскую ПВО. Такой случай произошел в августе 2023 года.

Кроме того, атака в 3 часа ночи стала не единственной. Уже в 7 утра "власти" сообщили о дымовой маскировке в районе Севастополя. Крымский мост перекрыт.

Паблик "Крымский ветер", ссылаясь на подписчиков пишет, что в Севастопольской бухте было два громких залпа с корабля.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский завод ночью атаковал беспилотник.