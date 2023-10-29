Взрыв, пожар и зарево: российский завод ночью атаковал беспилотник (видео)

В сети говорят, что пострадавших и разрушений нет

В ночь на 29 октября на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края рф прогремел взрыв, а затем началось возгорание. Причиной тому стала атака неизвестного беспилотника.

После взрыва на территории завода было видно зарево. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает Telegram-канал Baza, публикуя видео с места происшествия.

"По официальным данным оперативного штаба, на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат упал на территорию заводу примерно в 3:24. По предварительной информации, пострадавших нет.

В то же время видео с места событий публикует Telegram-канал Mash. В паблике пишут, что разрушений в результате случившейся ситуации также якобы не было зафиксировано.

Также видео очередного взрывного инцидента на заводе опубликовал SHOT. В паблике при этом отметили, что очевидцы зафиксировали возможный момент атаки беспилотника на завод.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале октября две российских области атаковали БПЛА. Местные жители сообщили в сети, что той ночью они проснулись от взрывов.