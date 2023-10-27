Предателя Украины Царева нашли раненым в Крыму, он в тяжелом состоянии (обновлено)

В данный момент он находится в реанимации

Предателя Украины, бывший нардеп от "Партии регионов" Олега Царёва нашли с ранением. У дома сбежавшего политика в Ялте заметили "скорую".

Подробности сообщило издание Nexta_live со ссылкой на росСМИ. Позже информация подтвердилась.

Согласно обнародованной информации, примерно в полночь к территории санатория Кирова, расположенном в самом центре города Ялта в оккупированном Крыму, где находится жилье Царева, начали съезжаться машины правоохранителей и кареты "скорой" помощи. Сообщалось, что у предателя Украины ножевое ранение.

Позже в пропагандистских пабликах появилась информация о том, что ранение может быть огнестрельным.

Спустя некоторое время украинский нардеп Алексей Гончаренко в Tellegram написал : "Да, говорят, что жена царева говорит, что все: мальчика в трусах уже нет". При этом он добавил, что информация требует подтверждения.

Информацию о ранении Олега Царева подтвердил гауляйтер Мелитополя владимир рогов. Он рассказал, что состояние предателя Украины тяжелое. И добавил, что "никакой поножовщины не было. В Олега стреляли". В данный момент он находится в реанимации.

В телеграмм канале Царева подтвердили информацию о его ранении. Сообщается, что "около полуночи на территории санатория, где он поживает, в него дважды стреляли".

В то же время выдвигаются версии, что речь идет об инсценировке.

Напомним, Олег Царёв — бывший нардеп, который ещё в 2014 году переметнулся на сторону оккупантов. В мае 2022 года он получил свой заслуженный тюремный срок. Одиозного политика осудили на 12 лет за решеткой, правда, пока лишь заочно. Виновным бывший политик признан сразу по двум статьям — ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Таким образом Цареву придется ответить за публичные призывы к изменению государственных границ нашей страны, а также насильственной смене действующей власти и в целом конституционного строя Украины.

Ранее "Телеграф" сообщил, что у сбежавшего в россию экс-нардепа Царева умерла 17-летняя дочь.