Зрадника України Царьова знайшли пораненим у Криму, він у тяжкому стані (оновлено)

На даний момент він перебуває в реанімації

Зрадника України, колишнього нардепа від "Партії регіонів" Олега Царьова знайшли з пораненням. Біля будинку політика, що втік, в Ялті помітили "швидку".

Подробиці повідомило видання Nexta_live із посиланням на росЗМІ. Пізніше інформація підтвердилась.

Згідно з оприлюдненою інформацією, приблизно опівночі до території санаторію Кірова, розташованого в самому центрі міста Ялта в окупованому Криму, де знаходиться житло Царьова, почали з’їжджатися машини правоохоронців та карети швидкої допомоги. Повідомляли, що у зрадника України ножове поранення.

Пізніше у пропагандистських пабликах з’явилася інформація про те, що поранення може бути вогнепальним.

Згодом український нардеп Олексій Гончаренко у Tellegram написав : "Так, кажуть, що дружина царева каже, що все: хлопчика в трусах уже немає". При цьому він додав, що інформація потребує підтвердження.

Інформацію про поранення Олега Царьова підтвердив гауляйтер Мелітополя володимир рогов. Він розповів, що стан зрадника України тяжкий. І додав, що "жодної поножовщини не було. У Олега стріляли". На даний момент він перебуває у реанімації.

У телеграмканалі Царьова підтвердили інформацію про його поранення. Повідомляється, що "близько опівночі на території санаторію, де він поживає, у нього двічі стріляли".

У той же час висуваються версії, що мова йде про інсценування.

Нагадаємо, Олег Царьов — колишній нардеп, який ще 2014 року перекинувся на бік окупантів. У травні 2022 року він одержав свій заслужений тюремний термін. Одіозного політика засудили на 12 років за ґратами, щоправда, поки що лише заочно. Винним колишнього політика визнано відразу за двома статтями — ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України. Таким чином Царьову доведеться відповісти за публічні заклики до зміни державних кордонів нашої країни, а також насильницької зміни чинної влади та загалом конституційного ладу України.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у екс-нардепа Царьова, що втік до Росії , померла 17-річна дочка.