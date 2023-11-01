Минус еще один склад оккупантов? Ночью в Донецке прогремели мощные взрывы (видео)

В обстрелах оккупанты обвинили ВСУ

Во временно оккупированном россиянами Донецке минувшей ночью и накануне вечером прозвучали взрывы. Пропагандисты также сообщили о пожаре и, заявили об обстреле города.

Сообщатся о "прилетах" по железнодорожной станции. Такая информация появилась на местных Telegram-каналах.

Вечером во вторник, 30 октября, в подконтрольном российским захватчикам Донецке стали раздаваться взрывы. Прогремели они в Буденновском районе города. В сети появились сообщения об ударе по запасам горючего. Как результат, произошло возгорание.

Российские пропагандисты сняли сюжет, в котором обвинили в обстреле города украинских военных. Также ВСУ обвинили в применении кассетных боеприпасов.

Позже украинский политик Антон Геращенко подтвердил информацию о взрывах в Донецке. Он сообщил, что по предварительным данным, на складе оккупантов случился пожар. Он спровоцировал детонацию боеприпасов.

Уже утром в сети появились информация о жертвах вследствие взрывов в городе. По данным местных пабликов, подконтрольных оккупантам, погибли два человека. Среди них — сотрудник "МЧС" оккупационной администрации. Кроме того, сообщили о 12 раненых.

Кроме того, в результате обстрела на ул. Бирюзова в Донецке перебита труба. В сети опубликовали фото последствий "обстрела", что произошел накануне, с обломками на ул. Краснооктябрьской и на пр. Орешково.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ночью россияне ударили по Украине "шахедами". Взрывы прогремели в нескольких областях.