Масштабный пожар в Донецке: пламя видели с разных частей города (видео)

Очевидцы говорят о минимум четырех взрывах

Во временно оккупированном Донецке случился масштабный пожар, который был виден из разных уголков города.

Как сообщают украинские telegram-каналы, возгорание случилось вследствие прилета на железнодорожную станцию Мушкетово (Буденовский район), где в этот момент находился железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами.

Других подробностей взрыва пока не сообщалось, однако на одной из видеозаписей, которые распространились по сети, очевидец утверждает, что слышал по меньшей мере 4 взрыва.

На другой видеозаписи местный житель подтверждает, что загорелись цистерны с топливом и, по всей видимости, их не одна, а несколько.

Информации о том, чем были поражены цистерны пока не поступало, как и детальной информации о разрушениях и ущербе, который понесли оккупанты.

Как сообщалось ранее, это не единственный взрывной случай, которой произошел в российских тылах 31 октября. Так утром в Соликамске (Пермский край) произошел мощный взрыв на заводе снарядов.

Спустя около часа стало известно о том, что во временно оккупированном Севастополе начал дымить малый противолодочный корабль, что перепугало местных жителей.