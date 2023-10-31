Горит противолодочный корабль? В бухте Севастополя дым, появилось видео

Официальных подтверждений инцидента пока нет

Во временно оккупированном россиянами Крыму снова происходят "огнеопасные инциденты". В Севастопольской бухте дымит малый противолодочный корабль.

Об этом сообщают интернет-паблики. В сообщении отмечается, что на запуск двигателей непохоже.

Предположительно, это пожар. Еще одно предположение – оккупанты проводят испытание дымовой установки.

Оккупированный Севастополь перестал быть "тихой гаванью" для кораблей. Это подтверждает появившееся в сети видео.

Справка

Малый противолодочный военный корабль, предназначенный для борьбы с подводными лодками. Судно, как правило, одновременно способно бороться и с воздушными целями.

Ранее "Телеграф" сообщил, что 13 октября в Крыму был взорван МРК проекта 21631 "Буян-М" — носитель ракет "Калибр", а днем в четверг, 26 октября, жители центра города услышали взрыв и ощутили вибрацию. Вероятно, это было результатом подрыва российского противоминного корабля.