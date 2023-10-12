Корабль "Павел Державин" взорван: в ВМС подтвердили новую потерю россиян
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Во временно оккупированном Севастополе взорван корабль Черноморского флота рф "Павел Державин". В Военно-морских силах Украины подтвердили этот инцидент.
Соответствующий пост выложил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. При этом подробности он не сообщил.
Ранее информация о взрыве была опубликована в Telegram-канале Крымский ветер. Отмечалось, что вражеский корабль мог подорваться на мине. Подписчики этого паблика из Севастополя написали в комментариях, что что слышали глухой взрыв. Тем временем мониторинговая группа "Крымского ветра" нашли в море у Севастополя корабль и катер.
Кроме того, вечером 11 октября спикер Одесской ОВА Братчук в своем Telrgram тоже написал, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков".
Справка
Известно, что в июне 2022 года "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков" усилил своё вооружение установленным на корме зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ".
Кроме того, в вооружение корабля входят:
- 8 пусковых установок крылатых ракет "Калибр-НК",
- 2 пусковые установки зенитных ракет "Редут-М",
- 2 артиллерийские установки А-190 калибра 100 миллиметров,
- 2 реактивные бомбометные установки РБУ-6000,
- 2 торпедных аппарата калибра 533 миллиметра.
Стоит отметить, что информацию об этом корабле с российской версии интернет-энциклопедии со свободным контентом "Википедия" удалили.
У россии таких корветов всего четыре: Василий Быков, Дмитрий Рогачев, Павел Державин и Сергей Котов.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в сети опубликовали инфографику, которая четко показывает, сколько кораблей россия потеряла после ночных взрывов в сентябре 2023 года.