Корабель "Павло Державін" підірвано: у ВМС підтвердили нову втрату росіян

У тимчасово окупованому Севастополі підірвано корабель Чорноморського флоту рф " Павло Державін ". У Військово-Морських силах України підтвердили цей інцидент.

Відповідний пост виклав представник ВМС Дмитро Плетенчук. При цьому подробиць він не повідомив.

Раніше інформацію про вибух було опубліковано у Telegram-каналі Кримський вітер. Наголошувалося, що ворожий корабель міг підірватись на міні. Передплатники цього паблика із Севастополя написали в коментарях, що чули глухий вибух. Тим часом моніторингова група "Кримського вітру" знайшли у морі біля Севастополя корабель та катер.

Крім того, увечері 11 жовтня речник Одеської ОВА Братчук у своєму Telrgram також написав, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин вибухнув патрульний корабель "Павло Державін" проекту 22160 типу "Василь Биків".

Довідка

Відомо, що у червні 2022 року "Павло Державін" проекту 22160 типу "Василь Биків" посилив своє озброєння встановленим на кормі зенітним ракетним комплексом "Тор-М2КМ".

Крім того, до озброєння корабля входять:

8 пускових установок крилатих ракет "Калібр-НК",

2 пускові установки зенітних ракет "Редут-М",

2 артилерійські установки А-190 калібру 100 міліметрів,

2 реактивні бомбометні установки РБУ-6000,

2 торпедні апарати калібру 533 міліметри.

Варто зазначити, що інформацію про цей корабель із російської версії інтернет-енциклопедії з вільним контентом "Вікіпедія" видалили.

У росії таких корветів лише чотири: Василь Биков, Дмитро Рогачов, Павло Державін та Сергій Котов.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у мережі опублікували інфографіку, яка чітко показує, скільки кораблів росія втратила після нічних вибухів у вересні 2023 року.