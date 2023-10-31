Горить протичовновий корабель? У бухті Севастополя дим, з’явилося відео

Офіційних підтверджень інциденту поки що немає

У тимчасово окупованому росіянами Криму знову відбуваються "вогненебезпечні інциденти". У Севастопольській бухті димить малий протичовновий корабель.

Про це повідомляють інтернет-паблік.У повідомленні наголошується, що на запуск двигунів не схоже.

Імовірно, це пожежа. Ще одне припущення – окупанти проводять випробування димової установки.

Окупований Севастополь перестав бути "тихою гаванню" для кораблів. Це підтверджує відео, що з’явилося в мережі.

Довідка

Малий протичовновий військовий корабель, призначений для боротьби з підводними човнами. Судно, як правило, одночасно здатне боротися і з повітряними цілями.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 13 жовтня в Криму було підірвано МРК проекту 21631 "Буян-М" — носій ракет "Калібр", а вдень у четвер, 26 жовтня, мешканці центру міста почули вибух і відчули вібрацію. Ймовірно, це було наслідком підриву російського протимінного корабля.