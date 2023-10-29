В россии продолжают пылать нефтезаводы: в СБУ раскрыли детали (видео)

Российские оккупанты недополучат топливо

В ночь на 29 октября в россии вспыхнул нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Как оказалось, это было следствием работы украинских спецслужб.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на свои источники в СБУ, пожар на Афипском НПЗ в Северском районе произошел вследствие атаки двух украинских беспилотников.

"Только за прошлый год на предприятии произвели более 7 млн тонн авиационного горючего, которое использовалось для вражеской военной авиации, ежедневно атакующей Украину", — отметили в СБУ.

В спецслужбе говорят, что в результате атаки были повреждены несколько новых установок по переработке нефти, а также несколько резервуаров, в которых нефть хранилась.

Стоит отметить, что это не единственный инцидент на нефтяных объектах россии, которые произошли 29 октября. Так в Усинском районе Республики Коми днем после таинственного "хлопка" загорелся резервуар с нефтью. Мстные власти говорят, что это никак не связано с обстрелами.

Пожар начался около 12:30 по киевскому времени и продолжается до сих пор.

Напомним, в начале октября две российских области атаковали БПЛА. Местные жители сообщили в сети, что той ночью они проснулись от взрывов.