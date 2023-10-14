В москве случился мощный пожар: в сети показали эпичные видео

Предварительно обошлось без пострадавших

На северо-востоке российской столицы вспыхнул мощный пожар, из-за которого дым видели многие жители москвы.

Как информируют российские telegram-каналы, возгорание произошло в районе 1-го Иртышского проезда. Согласно сообщениям экстренных служб, пожар произошел в пустующем здании.

Огонь распространился на площади в 120 квадратных метров, а причиной густого дыма стали горящие покрышки и различный мусор. Согласно предварительной информации обошлось без пострадавших.

К тушению пожара привлекали 43 человека личного состава и 10 единиц специальной техники, после чего огонь удалось потушить.

Вместе с тем, в сети появилось много видеозаписей, на которых видны масштабы возгорания.

Как сообщалось ранее, россия в последние месяцы часто страдает от непонятных возгораний, которые случайным образом возникают в разных городах страны. Например, на днях мощный пожар случился неподалеку от границы с Украиной в Брянске. При этом местные власти сразу же заявили, что в этом виноват украинский беспилотник, который упал в районе мясокомбината.