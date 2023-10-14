У москві сталася потужна пожежа: у мережі показали епічні відео
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Попередньо обійшлося без постраждалих
На північному сході російської столиці спалахнула потужна пожежа, через яку дим бачили багато жителів москви.
Як інформують російські telegram-канали, спалах відбувся в районі 1-го Іртиського проїзду. Згідно з повідомленнями екстрених служб, пожежа сталася в порожній будівлі.
Вогонь поширився на площі 120 квадратних метрів, а причиною густого диму стали палаючі покришки та різне сміття. Згідно з попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
До гасіння пожежі залучали 43 особи особового складу та 10 одиниць спеціальної техніки, після чого вогонь вдалося загасити.
Водночас у мережі з’явилося багато відеозаписів, на яких видно масштаби спалаху.
Як повідомлялося раніше, росія в останні місяці часто страждає від незрозумілих спалахів, які випадково виникають у різних містах країни. Наприклад, днями потужна пожежа сталася неподалік кордону з Україною в Брянську. При цьому місцева влада відразу ж заявила, що в цьому винен український безпілотник, який упав у районі м’ясокомбінату.