В российском Брянске новый "хлопок" и большой пожар: заявляют о причастности Украины

Ранее власти города уже неоднократно заявляли об атаках Украины

Вечером в четверг, 12 октября, в российском Брянске, который регулярно страдает от близости с украинской границей, снова неспокойно. Сообщают про взрыв и пожар.

Есть сообщения про "украинский беспилотник". А судя по фото и видео с места событий, пожар большой.

Сообщения про взрывы появились около 22 часов, — "хлопок" слышали в районе мясокомбината. Власти уже официально заявили, что Украина является виновницей инцидента, якобы причиной взрыв был украинский беспилотник.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине города Брянска силами РЭБ. При падении беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет", — заявляет губернатор области Александр Богомаз.

Стоит заметить, что Брянская область граничит с Украиной, и от Брянска до украинской границы всего 150 километров, — ввиду этого там регулярно случаются различные инциденты.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Брянске неоднократно слышали взрывы в районе завода "Кремний Эл", — это один из крупнейших российских заводов по производству микроэлектроники.