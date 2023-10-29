У росії продовжують палати нафтозаводи: у СБУ розкрили деталі (відео)

Російські окупанти недоотримають паливо

У ніч на 29 жовтня у росії спалахнув нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Як виявилось, це було наслідком роботи українських спецслужб.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на свої джерела в СБУ, пожежа на Афіпському НПЗ у Сіверському районі сталася внаслідок атаки двох українських безпілотників.

"Лише за минулий рік на підприємстві виробили понад 7 млн тонн авіаційного пального, яке використовувалося ворожою військовою авіацією, яка щодня атакує Україну", — зазначили в СБУ.

У спецслужбі кажуть, що внаслідок атаки було пошкоджено кілька нових установок з перероблення нафти, а також кілька резервуарів, у яких нафту зберігали.

Це не єдиний інцидент на нафтових об’єктах росії, які сталися 29 жовтня. Так в Усинському районі Республіки Комі вдень після таємничого "хлопка" спалахнув резервуар з нафтою. Місцева влада каже, що це ніяк не пов’язано з обстрілами.

Пожежа почалася близько 12:30 за київським часом і продовжується досі.

Нагадаємо, на початку жовтня дві російські області атакували БПЛА. Місцеві жителі повідомили у мережі, що тієї ночі вони прокинулися від вибухів.