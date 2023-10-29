Вибух, пожежа та заграва: російський завод уночі атакував безпілотник (відео)

У мережі кажуть, що постраждалих та руйнувань немає

У ніч проти 29 жовтня біля Афіпського нафтопереробного заводу у Сіверському районі Краснодарського краю росії прогримів вибух, а після почалося займання. Причиною цього стала атака невідомого безпілотника.

Після вибуху на території заводу було видно заграву. Про це у неділю, 29 жовтня, повідомляє Telegram-канал Baza, публікуючи відео з місця події.

"За офіційними даними оперативного штабу, на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години." Причини події встановлюються", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що безпілотний літальний апарат упав на територію заводу приблизно о 3:24. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Водночас відео з місця подій публікує Telegram-канал Mash. У пабліку пишуть, що руйнувань внаслідок ситуації також нібито не було зафіксовано.

Також відео чергового вибухового інциденту на заводі опублікував SHOT. У пабліку зазначили, що очевидці зафіксували можливий момент атаки безпілотника на завод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку жовтня дві російські області атакували БПЛА. Місцеві жителі повідомили у мережі, що тієї ночі вони прокинулися від вибухів.