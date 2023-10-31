Масштабна пожежа у Донецьку: полум’я бачили з різних частин міста (відео)

Очевидці говорять про мінімум чотири вибухи

У тимчасово окупованому Донецьку сталася масштабна пожежа, яка була видна з різних куточків міста.

Як повідомляють українські telegram-канали, спалах трапився внаслідок прильоту на залізничну станцію Мушкетове (Будьоновський район), де в цей момент знаходився залізничний потяг із паливно-мастильними матеріалами.

Інших подробиць вибуху поки не повідомлялося, проте на одному з відеозаписів, які поширилися мережею, очевидець стверджує, що чув щонайменше 4 вибухи.

На іншому відеозаписі місцевий житель підтверджує, що спалахнули цистерни з паливом і, мабуть, їх не одна, а кілька.

Інформації про те, чим були вражені цистерни, поки не надходило, як і детальної інформації про руйнування та збитки, які зазнали окупанти.

Як повідомлялося раніше, це не єдиний вибуховий випадок, який стався у російських тилах 31 жовтня. Так, вранці в Солікамську (Пермський край) стався потужний вибух на заводі снарядів.

Через годину стало відомо про те, що в тимчасово окупованому Севастополі почав диміти малий протичовновий корабель, що налякало місцевих жителів.