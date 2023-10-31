Дуже далеко від України: в росії вибух на заводі, який робить вибухівку (фото та відео)

Над територією заводу піднявся величезний стовп диму

В росії триває низка вибухонебезпечних інцидентів. Цього разу гуркотіло аж на Уралі.

Про це повідомляють місцеві пабліки. За їхніми даними, інцидент стався у місті Солікамськ на території місцевого заводу "Урал", що є одним із найбільших військово-промислових заводів у росії. Там виробляють порох, вибухові речовини та спецхімію.

Відразу після вибуху над територією заводу піднявся величезний стовп диму, а в довколишніх будинках повибивало шибки вибуховою хвилею. Пізніше в МНС рф заявили, що в другому корпусі заводу стався "хлопок", який нібито на роботу підприємства не вплинув і ніхто не постраждав.

Варто зазначити, що Солікамськ знаходиться на відстані понад 1500 кілометрів від кордону України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дрони вдарили по російській військовій частині далеко від кордону. Російські ЗМІ зазначали, що раніше про атаки безпілотників на цю область не повідомлялося.

Також ми повідомляли про те, що росією в ніч на 7 вересня прокотилася хвиля ударів безпілотників. Є руйнування, вибухи і не лише.