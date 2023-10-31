Очень далеко от Украины: в россии взрыв на заводе, который делает взрывчатку (фото и видео)

Над территорией завода поднялся огромный столб дыма

В россии продолжается чреда взрывоопасных инцидентов. На этот раз громыхало аж на Урале.

Об этом сообщают местные паблики. По их данным, инцидент произошел в городе Соликамск на территории местного завода "Урал", что является одним из крупнейших военно-промышленных заводов в россии. Там производят порох, взрывчатые вещества и спецхимию.

Сразу после взрыва над территорией завода поднялся огромный столб дыма, а в близлежащих домах повыбивало стекла взрывной волной. Позже в МЧЗ рф заявили, что во втором корпусе завода произошел "хлопок", который якобы на работу предприятия не повлиял и никто не пострадал.

Стоит отметить, что Соликамск находится на расстоянии более 1500 километров от границы Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что дроны ударили по российской воинской части вдалеке от границы. Российские СМИ отмечали, что раньше об атаках беспилотников на эту область не сообщалось.

Также мы сообщали о том, что по россии в ночь на 7 сентября прокатилась волна ударов беспилотников. Есть разрушения, взрывы и не только.